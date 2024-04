Le enclave islamiche | “Se la legge italiana contraddice il Corano | si applica la Sharia”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 1 aprile 2024) “Ora basta. Immigrazione, islamizzazione, sottomissione”. Il titolo del libro, presentato a Monfalcone dinanzi a una piazza piena, spiega perfettamente il pensiero. Quello di Anna Maria Cisint, sindaco di Monfalcone, città in provincia di Gorizia salita alla ribalta per la notevole presenza di immigrati di religione islamica, di cui già vi avevamo parlato. “Ciò che è successo a Mosca, in Francia e un po’ ovunque, è la dimostrazione della pericolosità del pensiero unico di questa sinistra, dell’idea di porte aperte, spalancate”, ha spiegato ad Adnkronos. C’è “l’urgenza di porre attenzione particolare rispetto agli sbarchi e ai luoghi di ritrovo“. Lei stessa ha agito con rigore, chiudendo due centri culturali a Monfalcone e dichiarando apertamente di voler impedire l’islamizzazione della società. E, in seguito ad alcune gravi minacce che le sono state rivolte, è finita persino sotto ...