Le arrestano i figli | mamma finge di svenire e prende a pugni in faccia poliziotto

Mamma e figli con la droga in casa, a Sorrento interviene la polizia - Due fratelli di 21 e 24 anni arrestati per detenzione illecita di sostanza stupefacente, il primo anche per resistenza a pubblico ufficiale; la mamma denunciata per lesioni e resistenza. E' il ...ilmattino

Sorrento, Due fratelli arrestati per droga nel giorno di Pasqua, denunciata la madre - Pertanto i due fratelli, rispettivamente di 21 e 24 anni, sono stati tratti in arresto per detenzione illecita di sostanza stupefacente, mentre il primo anche per resistenza a pubblico ufficiale; la ...sorrentopress

Mamma e figli con la droga in casa, interviene la Polizia - Due fratelli di 21 e 24 anni arrestati per detenzione illecita di sostanza stupefacente, il primo anche per resistenza a pubblico ufficiale; la mamma denunciata per lesioni e resistenza. (ANSA) ...ansa