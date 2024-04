Lazio | buona la prima di Tudor | Marusic all' ultimo regala tre punti per crederci

(Di lunedì 1 aprile 2024) Roma, 31 marzo 2024 - Non potevano sognare debutto migliore sulla panchina laziale né, né Lotito, né tantomeno i tifosi biancocelesti. Lavince allada allenatore capitolino del tecnico croato, superando di misura la Juventus per 1-0 al termine di una partita ben condotta, ma decisa solo allo scadere da uno degli uomini simbolo degli aquilotti, ovvero Adam. Un successo che vale solo i tresulla carta, ma in realtà molto di più. L'inciampo può costare ai bianconeri ulteriore margine sul quarto posto, costringendo così la Vecchia Signora a guardarsi le spalle dal rientro delle rivali nella lotta all'accesso per la prossima Champions League,compresa, dopo la grande prestazione fornita all'Olimpico. La partita giocata dai biancocelesti è apparsa fin ...

