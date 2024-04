L’attentato di Mosca scatena il razzismo contro i centroasiatici di Russia | picco di raid violenti | licenziamenti in tronco e campagne xenofobe

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024)che aha fatto 137 vittime e provocato 180 feriti rischia di avere pesanti ripercussioni anche sulla vita dei lavoratori migranti dell’Asia Centrale e del Caucaso presenti sul territorio russo. L’arresto di quattro presunti attentatori di nazionalità tagica, mostrati al pubblico con i volti tumefatti e in pessime condizioni fisiche, ha infattito un’ondata di xenofobia che sta colpendo le persone dai tratti somatici che rimandano all’area centro asiatica o caucasica. Al punto da spingere il governo del Kirghizistan, stretto alleato del Cremlino, a diramare un avviso ai suoi cittadini, consigliando loro di non recarsi ina meno di stringenti necessità. Sono numerosi i casi che stanno emergendo di migranti tenuti in custodia all’aeroporto per ore e ore dalle autorità senza alcuna apparente ...