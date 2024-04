Latina Ingannano gestore telefonico per una connessione fibra veloce | due denunciati

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di lunedì 1 aprile 2024)– In data 31 marzo a, i Carabinieri della locale Stazione di Borgo Sabotino, hanno denunciato in stato di libertà due cittadini, un 28enne residente a Minturno (LT) e un 31enne residente a, per il reato di truffa in concorso. I due mediante artifizi e raggiri, inducevano in errore undi telefonia L'articolo Temporeale Quotidiano.