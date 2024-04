Latina | beccato alla guida con la patente di un altro | denunciato 23enne

(Di lunedì 1 aprile 2024), 1 aprile 2024 – I Carabinieri del dipendente Sezione Radiomobile di, hanno proceduto al controllo di un veicolo che si aggirava con fare sospetto. Il conducente fornendo le sue generalità in cittadino indiano classe 2000 residente a Terracina, asseriva di essersi dimenticato ladi. Nell’esperire il controllo a mezzo banca dati, emergeva che il soggetto era titolare didie pertanto veniva comparata l’effige fotografica con il soggetto controllatodel veicolo. Dagli accertamenti sopra menzionati, emergeva che il titolare delladinon era la stessa persona. Il predetto, vistosi alle strette, consegnava ai militari operanti il permesso di soggiorno e la ...

Latina , 3 marzo 2024- I Carabinieri della locale N.O.R.M. -Sezione Radiomobile di Latina hanno deferito all’A.G. un cittadino tunisino, residente ad Anzio presso una casa famiglia, per detenzione ... (ilfaroonline)

Tenta la fuga a Malaga per evitare l’arresto: beccato all’aeroporto - FIUMICINO - I controlli eseguiti dai Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma presso lo scalo aeroportuale “Leonardo Da Vinci”, hanno consentito di arrestare un uomo destinatario di un ordine di ...civonline

Incendio nella notte a Latina: in fiamme 2 auto - Latina, 19 marzo 2024 – Paura nella notte a Latina, precisamente in strada Baviere, una traversa di via Nascosa. A quanto si apprende, infatti, i carabinieri della Stazione di Borgo Sabotino sono ...ilfaroonline

Tenta la fuga da Latina a Malaga per evitare l’arresto: beccato all’aeroporto di Fiumicino - Sull'uomo pendeva un mandato d'arresto emesso dalla Procura di Latina. Ma la tentata fuga non è andata a buon fine ...ilfaroonline