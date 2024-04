L’assistente virtuale di New York ha invitato i cittadini a infrangere la legge | «È pericoloso»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 1 aprile 2024) «Sì, il datore di lavoro può detrarre parte della mancia dei propri dipendenti». È questa una delle risposte date dal chatbot basato sull’intelligenza artificiale che la città di Newha reso disponibile per tutti coloro vogliano aprire un’attività commerciale nella Grande Mela. Ma si tratta di una risposta sbagliata, che invita ala. Infatti, ledello Stato di New, vieta esplicitamente ai datori di lavoro di trattenere le mance dei dipendenti, anche se queste possono essere conteggiate e considerate ai fini del raggiungimento del salario minimo che in città non può scendere sotto i 16 dollari l’ora. L’obiettivo delbasato sull’AI è dare una mano a chi fa fatica a districarsi tra le tante norme da rispettare per aprire un’attività ...