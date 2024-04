L’antisemitismo costa caro | crollano le iscrizioni ad Harvard

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 1 aprile 2024) Con le dimissioni della rettrice Claudine Gay non sono terminati i problemi per. Nota e contestata per aver minimizzato gli inni al genocidio degli ebrei andati in scena nel campus nel corso della sua audizione al Congresso statunitense, la 53enne è stata costretta al passo indietro per plagio. Discriminazioni e aggressioni nei confronti degli ebrei quasi all’ordine del giorno, tanto da spingere alcuni studenti a fare causa all’ateneo. Maanche in termini economici.ha ricevuto 54.008 domande di iscrizione, circa il 5 per cento in meno rispetto allo scorso anno. Si tratta del minor numero di candidature pervenute dal 2020, anno dell’esplosione della pandemia Covid. E come evidenziato dal New York Times non si tratta di un calo generalizzato, perché gli altri ...