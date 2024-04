L’alta moda di filosofeggiare davanti alla banalità di una gonna

(Di lunedì 1 aprile 2024) Tempi difficili per gli “inni all’amore” e “i gridi di dolore contro la guerra” a mille euro al paio (di scarpe), per le “odifemminilità” vestite di collant color carne (solo quelli, tagliati... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Le mamme miss in abito da sera protagoniste di una sfilata di moda a Roma - “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 mili ...cesenatoday

Ti sblocco un ricordo: 5 trend che hanno segnato i Millennials - Siamo sicuri che anche tu ti sei fatto sedurre da una di queste tendenze. Scommettiamoesquire

Pasqua in agriturismo: tavole e camere sold out. E c’è la moda del take away - Terranostra Marche riporta un successo per gli agriturismi durante le festività pasquali, con numeri da tutto esaurito e un'alta richiesta di agnello Made in Italy. La scelta di prodotti locali è vist ...ilrestodelcarlino