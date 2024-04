Lady Gaga vuole fare un film su Chiara Ferragni | “Storia di resilienza all’italiana”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 1 aprile 2024) Periodo decisamente impegnativo per, che è tornata in studio di registrazione per il suo nuovo album, sta promuovendo il lancio del suo brand di make-up Haus Lab in Europa e presto dovrà occuparsi della promozione di Joker 2. La cantante americana in questi giorni ha rilasciato una serie di interviste per parlare di Haus Lab, di bellezza, inclusione e anche di come per lei fosse importante che il suo brand arrivasse in Europa e soprattutto in Italia, paese alla quale è molto legata e da cui viene la sua famiglia. E proprio parlando della nostra terraha fatto una dizione bomba su uno dei personaggi più chiacchierati del momento:! “Espandere Haus Labs nel resto del mondo, oltre gli Stati Uniti, è stato un mio sogno per molto ...