Ladispoli | all’alberghiero i corsi sul corretto uso del defibrillatore

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 1 aprile 2024), 1 aprile 2024 – Riprendono all’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” iBLSD dedicati all’insegnamento dell’usodelnei confronti di soggetti in arresto cardio-respiratorio. “Abbiamo deciso di puntare ad una diffusione sempre più ampia della conoscenza delle tecniche indispensabili per assicurare un supporto in situazioni di emergenza. – ha sottolineato il Prof. Alessio Orlandini, Responsabile di Sede dell’Alberghiero di, promotore dell’iniziativa e Docente del Corso – Grazie all’Associazione “Il Cuore di Andrea” e alla collaborazione di diverse colleghe come la Prof.ssa Elisa Colombo, la Prof.ssa Bruna Calato e la Prof.ssa Gabriella Moriggi, siamo riusciti a rendere più organica e “strutturale” un’attività formativa iniziata ormai diversi anni fa ...