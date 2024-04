La Toscana si conferma la meta preferita dagli stranieri per i matrimoni | un giro d’affari da 170 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) Non solodi vacanze ma gliscelgono sempre di più l’Italia anche come luogo perfetto per il proprioo, il “per sempre” infatti fa tappa fissa in. Secondo alcuni dati riportati dall’Osservatorio Destination Weddings in Tuscany effettuato dal Centro Studi Turistici perPromozione Turistica, è proprio qui che nel 2023 sono stati celebrati 2.600internazionali, il 12,5% in più rispetto al 2022, per undi affari cresciuto del 29,5%, sfiorando quota 170di, per una spesa media di 65mila, (15,3% in più rispetto al 2022). Laquindi è la regione in Italia con i numeri più alti. A scegliere laper sposarsi ...