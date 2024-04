La società dei satelliti di Musk contro Tim | “Ostacola l’introduzione di internet veloce in Italia Ripercussioni nella Ue e in Nord Africa”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) Starlink, ladi Elon, ritiene chediinsiata dal maggior operatore telefonico del Paese – leggi Tim – con possibiliper i servizi nel sud dell'Europa e in. Lo riporta Bloomberg citando un reclamo presentato da Starlink all'Agcom e al Mimit, in cui laafferma che Telecomper mesi non ha rispettato le normative che richiedono di condividere i dati dello spettro per evitare interferenze di frequenza. Un portavoce di Tim respinge questa "ricostruzione parziale dei fatti che non tiene conto delle interlocuzioni tutt'ora in corso".