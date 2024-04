La sindrome dell’Avana | l’arma segreta dei russi è una malattia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 aprile 2024) La, un disturbo misterioso che ha colpito diplomatici e spie statunitensi in tutto il mondo, torna al centro delle cronache a seguito di un’accusa grave lanciata da un’inchiesta giornalistica. Secondo le rivelazioni di The Insider, in collaborazione con 60 Minutes e Der Spiegel, sarebbe stata l’unità russa GRU 29155 ad utilizzare armi segrete ad alta energia, come microonde o ultrasuoni, contro il personale governativo statunitense e alcuni membri delle loro famiglie. Questo misterioso malessere, che causa emicranie, nausea, vuoti di memoria e vertigini, è stato identificato per la prima volta presso l’ambasciata americana a Cuba oltre dieci anni fa, colpendo più di 1.500 diplomatici Usa nel mondo. Una lunga inchiesta condotta dall’intelligence statunitense aveva precedentemente concluso essere “molto improbabile” che uno stato ...