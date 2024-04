La senatrice Pd che appoggia la Normale di Pisa | Scelta legittima che condivido

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 1 aprile 2024) "Ladiha scelto di recedere da accordi di ricerca per tecnologie belliche. Unache io". Sono le parole delladel Partito democratico Ylenia Zambito, commentando la recente decisione della Scuola superiore di interrompere le collaborazioni con le università israeliane. Tre giorni fa, infatti, il Senato accademico ha accolto le richieste degli studenti approvando una mozione nella quale chiede al ministero degli Esteri di "riconsiderare il Bando scientifico 2024 emesso il 21 novembre 2023 in attuazione dell’accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica Italia-Israele". Il voto è arrivato nonostante le parole del Rettore Riccardo Zucchi: "Abbiamo anche detto no a qualunque forma di boicottaggio a Israele. Pensiamo che ...