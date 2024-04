La Russia scatena l’inferno termobarico sull’Ucraina | una bomba mai vista

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 aprile 2024) In un recente sviluppo nel conflitto in Ucraina, video pubblicati sui social media hanno documentato l’uso, da parte delle forze armate della, di unaaerea pesante ODAB-1500, definita un ordigno. Questa informazione, originariamente riportata dal quotidiano tedesco Bild, segnala un potenziale intensificarsi dell’offensiva di Vladimir Putin contro Kiev, accusata di aver organizzato l’attentato a Mosca che ha causato 139 vittime. L’ordigno è stato sganciato nella regione di Sumy, generando una vasta colonna di fumo visibile per circa un chilometro. LaODAB-1500 è progettata per spruzzare un liquido infiammabile prima dell’impatto, creando una devastante esplosione in forma di fungo gassoso. Questa tecnologia mira a infliggere danni fisici estremi, come la rottura dei polmoni, attraverso ...