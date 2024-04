La Roma frena nella corsa Champions | solo 0-0 a Lecce

(Di lunedì 1 aprile 2024) Alle spalle delle due milanesi Inter e Milan ormai lanciate, rispettivamente verso la vittoria dello Scudetto e un comodo secondo posto, infuria la lotta per la qualificazione inLeague ed Europa League, così come quella per la salvezza. La Juventus in crisi di gioco e risultati ora sente sempre di più il fiato sul collo del Bologna. La squadra di Thiago Motta, infatti, non si ferma più e grazie al netto successo per 3-0 sulla Salernitana, nell'anticipo di mezzogiorno della 30/a giornata di Serie A, si porta a soli 2 punti dai bianconeri terzi in classifica. Un cammino travolgente quello della squadra rossoblù, che al Dall'Ara ha fatto un sol boccone della malcapitata squadra campana sulla cui panchina ha fatto il suo esordio Stefano Colantuono. Due gol nel primo tempo per il Bologna, il primo dopo 14' con un fantastico sinistro sul secondo palo di Orsolini ...

