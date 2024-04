La Roma frena al Via del Mare | 0-0 col Lecce | Svilar e Falcone decisivi

Lecce - Roma finisce 0-0. Al Via del Mare tante occasioni da gol sia da una parte che dall’altra, ma la squadra di De Rossi non va oltre il pari. A SECCO ? Al Via del Mare va in scena Lecce - Roma , ... (inter-news)

Serie A: Bologna inarrestabile, la Roma frena a Lecce - La Roma non va oltre lo 0-0 contro il Lecce nel posticipo della 30esima giornata di Serie A. I capitolini soffrono molto l'intraprendenza dei ragazz ...football-magazine

La Roma frena a Lecce: De Rossi scivola a -5 dal Bologna - Al Via del Mare sono i salentini a costruire le palle gol migliori, i capitolini, però, recriminano per il palo scheggiato da Angelino e per l'occasionissima sciupata da El Shaarawy ...tuttosport