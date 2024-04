La Roma frena a Lecce | Lukaku stecca! Vincono i due portieri

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 aprile 2024)finisce 0-0. Al Via del Mare tante occasioni da gol sia da una parte che dall’altra, ma la squadra di De Rossi non va oltre il pari. A SECCO ? Al Via del Mare va in scena, scontro a tinte giallorosse tra due squadre con obiettivi legittimamente differenti: la salvezza per i salentini, la Champions League per i giallorossi. Il primo tempo è totalmente di marcase, che manda alle corde la. Tra il 22? e il 38? tre importanti palle-gol. La prima con Piccoli, poi Gallo e infine Dorgu. Straordinario in quest’ultimo caso Svilar a dire di no. L’unico squillo della squadra di Daniele De Rossi arriva al 45? con Angeliño, che sfiora la rete del vantaggio. Nella ripresa, il ritmo non cala. In termini di occasioni, il match si apre dopo l’ora di gioco. Prima ci prova ...