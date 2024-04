La ricerca in Italia è ancora dominata da uomini Donne fuori dalle governance | discriminate e costrette ai lavori di cura anche in ateneo | le testimonianze

(Di lunedì 1 aprile 2024) Università è un sostantivo di genere femminile che si declina soprattutto al maschile. Lo certificano gli studi sugli ateneini, dove lesono le più preparate ai concorsi, ma le meno veloci a chiedere l’abilitazione scientifica nazionale. Le prime tra i laureati, eppure quelle che quasi mai ottengono i contratti migliori. Hanno il 16% di probabilità in meno deglidi diventare docenti ordinarie, ruolo che – a parità di condizioni di partenza – raggiungono in media sette anni dopo i colleghi. Su di loro ricadela maggior parte del lavoro d’ufficio, quello amministrativo e didattico, definito di housework o housekeeping accademico. E non perché siano più portate per questo tipo di incarichi ma perché glili rifiutano. È così che sono le meno rappresentate nelle ...

