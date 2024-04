La Pausini cerca di baciarlo e Sinner reagisce così | gelo a Miami | disastro in mondovisione | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) Per qualche secondo cala ilnella caldissima, incendiata dalle imprese di Jannikal Master 1000 in Florida e dall'amore incondizionato di Laura. La diva romagnola, autentica popstar italiana da esportazione acclamatissima in tutto il mondo latino-americano e anche per questo ormai di casa proprio a, è stata conquistata dal talento infinito del 22enne campione di San Candido Sui social, ha pubblicato foto edel suo incontro con Jannik in campo. "Il nostro campione Jannikancora una volta ha portato l'Italia a vincere, grazie al suo talento, al suo allenamento, la sua forza di volontà e il suo carattere - ha scritto l'interprete de La solitudine subito dopo l'ennesimo trionfo dell'altoatesino, che ha travolto stavolta il ...