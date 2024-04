La paralisi della finta concorrenza

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 1 aprile 2024) Si tratta di un libro apparentemente tecnico, edito dalla Rubbettino, ma che ha degli spunti molto interessanti. Si parla di appalti pubblici, di gare, di riforme che «nel corso degli anni non hanno migliorato la situazione» scrive Fabio Cintioli, in Per qualche gara in più. Il testo è realizzato sotto forma di domanda e risposta per renderlo più fruibile, immagino, ai non addetti ai lavori. L’autore ha il coraggio di affermare che «la tutelae la prevenzionecorruzione non possono sacrificare l’interesse principale: quello di eseguire gli appalti». Capiamo bene perché le numerose norme sulla corruzione possano essere un ostacolo, ma la parte, forse più suggestiva, riguarda per un liberale, il totem. Vediamo cosa scrive Cintoli: «La questione è capire che cosa ...