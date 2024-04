La Nato ammassa truppe ai confini con la Russia | i venti di guerra soffiano impetuosi in Europa

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 1 aprile 2024) Qualche giorno addietro, sul quotidiano "La verità", saldamente atlantista e filoisraeliano, usciva un articolo in cui si spiegava che lastandoaicon la. Come volevasi dimostrare, del resto. Dopo aver mandato per due anni le armi all'Ucraina (asserendo mendacemen