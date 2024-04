La moglie di Raiz Daniela Shualy come è morta? L' ultima dedica | «Nun me pare ' o vero»

“Sconvolti e smarriti siamo vicini a Raiz per la scomparsa della sua dolce moglie Daniela . Ci mancherai”. Gli Almamegretta con queste parole danno l’addio a Daniela Shualy , moglie di Raiz , al ... (tpi)

È morta la moglie di Raiz. Tre giorni fa la dedica sui social: "A cchiù bella d'e Quartieri fa ammore cu' mme" - "Sconvolti e smarriti siamo vicini a Raiz per la scomparsa della sua dolce moglie Daniela. Ci mancherà". È il post scritto su Facebook dagli Almamegretta dove annunciano la morte della moglie del ...huffingtonpost

Morta Daniela Shualy: la moglie di Raiz, voce degli Almamegretta - “Sconvolti e smarriti siamo vicini a Raiz per la scomparsa della sua dolce moglie Daniela. Ci mancherai”. Gli Almamegretta con queste parole danno l’addio a Daniela Shualy, moglie di Raiz, al secolo G ...tpi

Daniela Shualy, come è morta la moglie di Raiz. L'ultima dedica: «Nun me pare overo» - L'ultima dedica Sui social, l'ultimo messaggio pubblicato da Raiz è proprio una dedica alla moglie Daniela. Lo ha pubblicato tre giorni prima della sua morte, in occasione del finale di stagione di ...leggo