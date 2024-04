La ‘mission’ Juve Stabia partirà domani | da scegliere il sostituto di Simonetti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 1 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiMister Auteri dopo l’1-1 contro il Monterosi ha concesso due giorni di riposo alla squadra che tornerà in campoall’Antistadio Imbriani in vista del monday-night dell’8 aprile al ‘Ciro Vigorito’ (ore 20:30) contro la. In questa settimana il tecnico di Floridia avrà tante questioni da affrontare sperando nel pieno recupero di Ciciretti, non rischiato sabato proprio per preservarlo per la parte finale di stagione e i playoff. Il suo leggero problema muscolare non desta particolari preoccupazioni e il fantasista giallorosso sarà monitorato giorno per giorno. Al fischio d’inizio del match contro le Vespe, che potrebbe regalare al sodalizio stabiese la serie B (basta un pareggio) manca ancora una settimana e ci sono tutti i presupposti per vedere Ciciretti di nuovo al suo posto in campo, anche ...