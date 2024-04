La guerra dei Roses | Benedict Cumberbatch e Olivia Colman protagonisti del remake

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 1 aprile 2024)formeranno la coppia protagonista di “The”,de Ladei, diretto da Jay Roach, e tratto dal romanzo omonimo di Warren Adler; come noto, la storia narra di una coppia felicemente sposata dell’alta borghesia statunitense, i Rose, il cui ménage inizia però a vacillare quando all’improvviso le prospettive professionali del marito, Theo, si restringono improvvisamente, e risentimenti a lungo sopiti vengono a galla, e la moglie, Ivy, non sembra disposta a rinunciare al suo tenore di vita. La pellicola, scritta da Tony McNamara (Povere creature!) vedràanche in veste di produttori, tramite le rispettive compagnie (South Of The River e ...