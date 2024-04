La grandezza di Sinner nella resa incondizionata dell’avversario

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 1 aprile 2024) (Adnkronos) – Jannicksta giocando un tennis quasi perfetto. Ma qualsiasi analisi tecnica passa in secondo piano rispetto a un fattore che lo rende in questo momento ingiocabile: mortifica qualsiasi opzione tattica e qualsiasi arma che i suoi avversari possano mettere in campo. Riducendo, fino ad azzerarle, le possibilità che la partita possa essere contesa. Medvedev in semifinale e Dimitrov in finale hanno sperimentato quella che nello sport viene vissuta come una: la manifesta inferiorità.boxe, sport simile al tennis per la tensione dell’uno contro uno, ferma gli incontri, per preservare l’incolumità fisica di chi soccombe. Nel calcio, rito e fatica collettiva, si manifesta nelle goleade che segnano più la dignità di chi le subisce che il valore di chi esprime il dominio. Nel ...