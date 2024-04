La Francia vuole nuclearizzare l' Europa e fare affari d' oro

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 1 aprile 2024) Lasta per inaugurare una nuova centrale a energia atomica. È la prima volta in 20 anni che Parigi attiverà a un nuovo impianto. Si tratta della centrale di Flamanville della Edf, la cui costruzione è iniziata nel 2007 e che avrebbe dovuto entrare in funzione nel 2012. E invece il taglio...