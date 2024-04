Kristen Stewart critica la relazione tra Bella ed Edward nella saga di Twilight

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di lunedì 1 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Nel corso di una recente intervista sul podcast “Not Skinny but Not Fat”,, famosa per il ruolo diSwandi, ha condiviso i suoi pensieri sull’iconicatraedCullen. La serie di cinque film ha catturato l’immaginazione del pubblico con la storia d’amore soprannaturale tra una diciassettenne e un vampiro, maha rivelato di avere delle riserve sulle dinamiche della loroRiflette sull’Iconicatraeddi ...