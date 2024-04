Klopp ' incorona' De Zerbi | è quasi un' investitura per i Reds

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 1 aprile 2024) AGI - "Ho detto a Dedi continuare a ribaltare il mondo del calcio": sannodile parole che Jurgenha rivelato di aver rivolto al tecnico italiano abbracciandolo nel tunnel di Anfield dopo la sofferta vittoria in rimonta del Liverpool sul Brighton per 2-1. L'allenatore tedesco a fine stagione lascerà ie il nome dell'ex Sassuolo è sui taccuini della dirigenza del Liverpool, malgrado il contratto che lo lega ai 'gabbiani' fino al 2026, soprattutto dopo che Xabi Alonso ha annunciato che resterà al Bayer Leverkusen. "Lo seguirò a distanza, rispetto davvero tanto quello che ha fatto", ha dettodel 44enne tecnico bresciano, "il Brighton ha perso Alexis Mac Allister e Moises Caicedo per infortunio ma lui riesce a mettere su una squadra così, ha fatto ...