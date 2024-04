Klopp elogia De Zerbi | «Continui a stravolgere il mondo del calcio»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 1 aprile 2024) Al termine di Liverpool-Brighton (2-1), Jurgenha espresso solo parole di elogio per l’avversario. Roberto Deè infatti sulla lista di molti club europei per la prossima stagione, tra cui Liverpool e Bayern Monaco. L’italiano è considerato ancora un allenatore della “nouvelle vague” nonostante una stagione non esaltante a Brighton. Anche il Liverpool, quindi, è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo cheha annunciato il suo addio a fine stagione. E Deè fra i candidati. Non c’è miglior sponsor per l’italiano dell’allenatore che gli dovrebbe lasciare la panchina. Al termine di Liverpool-Brighton,ha infatti dichiarato: «È incredibile quello che ha realizzato». L’endorsment dia De: «Ha fatto un lavoro incredibile. Gli ho detto ...