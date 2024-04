Kate e William | il gesto per i figli stringe il cuore

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 1 aprile 2024) Nel giorno di Pasqua Re Carlo e la regina sono arrivati nella Cappella di San Giorgio a Windsor per partecipare alla tradizionale cerimonia religiosa di Pasqua. Si tratta della prima apparizione pubblica del sovrano da quando ha annunciato due mesi fa di avere un cancro. Carlo ha sorriso e stretto la mano ai sudditi. Alla messa assenti il futuro della monarchia:. La prima uscita ufficiale del Re Vestito con un soprabito scuro, Re Carlo, 75 anni, è apparso sorridente, salutando e scherzando, mentre scendeva dall'auto insieme alla moglie, la regina Camilla e dirigersi verso la cappella per la tradizionale messa di Pasqua.