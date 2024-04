Juventus vs Lazio | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 1 aprile 2024) Gara valida per la semifinale di andata di Coppa Italia 2023/2024. Le due squadre si ritrovano nuovamente di fronte dopo la sfida di campionato per giocarsi il pass verso l’ultimo atto di questa competizione.vssi giocherà martedì 2 aprile 2024 alle ore 21 presso l’Allianz StadiumVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Per i bianconeri il trofeo nazionale rappresenta l’occasione per non chiudere la terza stagione consecutiva senza vincere nulla. Il momento della squadra di Allegri è deludente, visto che, dopo aver tenuto testa all’Inter, si è sfaldata fino a rischiare anche la qualificazione in Champions League. Solo sette i punti conquistati nelle ultime nove parite, una media da retrocessione. Salernitana e Frosinone gli avversari eliminati rispettivamente agli ottavi e ai ...