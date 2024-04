Juventus-Lazio | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

(Di lunedì 1 aprile 2024)si affrontano martedì 2 aprile, all`Allianz Stadium a partire dalle ore 21, in un match valido per l`andata delle semifinali...

Gara valida per la semifinale di andata di Coppa Italia 2023/2024. Le due squadre si ritrovano nuovamente di fronte dopo la sfida di campionato per giocarsi il pass verso l’ultimo atto di questa ... (sport.periodicodaily)

Gregucci: “La Lazio non mi è piaciuta, Tudor non ha uno spartito. In Coppa…” - L'ex calciatore biancoceleste e attuale tecnico del Frosinone Primavera, sulla prima di Tudor da allenatore della Lazio contro i bianconeri ...cittaceleste

Ex Dir. Tuttosport attacca Allegri: "Solo improvvisazione, un disastro! L'agonia sarà ancora lunga" - Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, nel suo editoriale per Sportitalia ha parlato anche del periodo no della Juventus e del futuro di Massimiliano Allegri: " La curiosità è nei titoli dei gior ...tuttonapoli

Juventus - Lazio, 24 anni fa il colpo di testa di Simeone: il ricordo - Ogni volta che si gioca Juventus - Lazio non può non venire in mente Diego Pablo Simeone. Esattamente 24 anni fa il Cholo decise la sfida di Torino e riaprì la corsa Scudetto della Lazio di Sven Goran ...lalaziosiamonoi