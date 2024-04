(Di lunedì 1 aprile 2024) La crisi attuale dellaha molti responsabili, a partire in primis dai calciatori. Perchè al netto delle colpe e degli errori di Massimiliano...

E’ allarme traffico a Milano per il derby d’Italia tra Inter e Juventus, in programma domenica 4 febbraio alle ore 20.45. Una partita che farà registrare il Meazza pieno, e che porterà a ... (sportface)

Rabiot dopo Verona- Juventus terminata sul punteggio di 1-1, su DAZN ha parlato del momento della sua squadra, considerata soprattutto la forza dell’ Inter prima in classifica. NON VINCE PIÙ – Adrien ... (inter-news)

Luis Alberto rischia di saltare il primo match della gestione Igor Tudor. Lo spagnolo , infatti, ha saltato la rifinitura a scopo precauzionale per un affaticamento muscolare. A meno di 24 ora dal ... (sportface)

Viniciur Jr.: "I razzisti devono essere accompagnati in carcere, meritano di stare lì" - Vinicius Jr., stella del Real Madrid, lancia un altro grido d'allarme sul razzismo sul suo profilo X: "Questo fine settimana non si gioca, ma in Spagna abbiamo comunque avuto 3 spregevoli casi di ...tuttojuve

Juventus, allarme spogliatoio: Szczesny l'ha capito, Tacconi evoca Tardelli - La domanda, ora, è se i giocatori della Juventus avranno la forza e il carattere per riconquistare un obiettivo che sembrava già acquisito e che ora è stato rimesso in discussione. L'allarme DI TEK - ...calciomercato

“Licenziato subito”: Juventus, per Allegri il tempo è scaduto - Altra sconfitta per la Juventus e nonostante le parole rassicuranti di Allegri dopo la sfida alla Lazio, ora per i bianconeri scatta l’allarme. Allegri (LaPresse) – Calciomercato.it Il piazzamento Cha ...calciomercato