Juve | Allegri e la crisi senza fine | il fallimento del corto muso

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 1 aprile 2024) Una vittoria in 9 partite, gioco inguardabile e asdi risultati Dal sogno scudetto all'incubo con la Champions League in bilico. In due mesi, per lantus e per Massimilianoè cambiato tutto. La formazione bianconera, che all'inizio del 2024 sembrava in lotta con l'Inter per il primo posto, si è sciolta totalmente e