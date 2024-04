Joe Jordan | “Milan? Fu un giornalista a segnalarmi alla dirigenza …”

(Di lunedì 1 aprile 2024) Joe, ex attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo trasferimento nel club rossonero. Ecco le sue parole

Joe Jordan-Milan, l’ex attaccante ha svelato un curioso retroscena sul suo arrivo in rossonero: decisivo il giornalista Damascelli - Intervistato da La Stampa, Joe Jordan ha svelato un interessante retroscena sul suo arrivo al Milan: PAROLE – «Mi corteggiavano squadre inglesi, ad aprile andai a vedere Liverpool-Bayern e incontrai ...milannews24

Jordan Valdinocci, dalla vittoria mondiale al reality statunitense in veste di coach - Nella circostanza, quest'ultima, nel corso di una intervista televisiva con il noto podcaster Joe Rogan, non mancò di ringraziare Jordan per il suo contributo, accrescendone cosi la fama a livello ...viverepesaro

Le ‘Air-Joe’: cosa sono le scarpe anti caduta prodotte per il presidente Biden - Le 'Air-Joe': cosa sono le scarpe anti caduta prodotte per il presidente Biden. Le sneakers speciali per i leader Usa ...unita