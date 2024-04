Joana Sanz | segnali di riavvicinamento con Dani Alves? L’ultima foto è emblematica

Ieri è iniziato il Processo contro Dani Alves . Il calciatore brasiliano è accusato di aver aggredito sessualmente una donna di 23 anni in una discoteca di Barcellona. Visibilmente dimagrito, Dani ... (golssip)

Nel secondo giorno del Processo che vede imputato per presunto stupro , Dani Alves , è arrivata in tribunale anche la moglie (golssip)

L'ex compagna di Dani Alves , Joana Sanz , ha pubblicato una storia su Instagram per commentare la notizia: il Barcellona ha tolto il brasiliano dalle leggende (golssip)

Dani Alves, svelato chi ha pagato la cauzione. E c'entra la ex Joana Sanz - L'ex calciatore, condannato per violenza sessuale, è in libertà provvisoria grazie al pagamento di un'ingente somma: i dettagli ...tuttosport

Dani Alves, party fino alle 5 del mattino dopo l’uscita dal carcere - Festeggiamenti nella sua casa di Barcellona da 5 milioni di euro con parenti e amici. E ora spunta una nuova causa intentata da due musicisti ...corriere

COLPO DI SCENA DANI ALVES: A CASA CON LUI CI SAREBBE ANCHE la compagna Joana Sanz - Dani Alves, pagata la cauzione, è uscito dal carcere per far ritorno nella propria abitazione. La compagna dell'ex calciatore, Joana Sanz, ha ...sportmediaset.mediaset