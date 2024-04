Jannik Sinner ha scritto la storia a Miami | il meglio deve ancora venire e non è un pesce d’aprile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 aprile 2024) Il migliore.ha concluso alla grande il Sunshine Double, conquistando il titolo del Masters1000 die sfatando il tabù dell’atto conclusivo in Florida. Disarmante la prestazione dell’altoatesino contro il bulgaro Grigor Dimitrov, protagonista di un torneo eccezionale e capace di esprimere un tennis sublime. Al cospetto però del 22enne pusterese, non c’è stata partita. 6-3 6-1 lo score di un match in cuiha saputo sgretolare tutte le certezze del suo avversario e interpretare ali vari momenti della Finale. Una superiorità imbarazzante che fa il paio con quanto era accaduto in semifinale contro Daniil Medvedev. Avversari fortissimi, ridicolizzati dallo strapotere dell’azzurro, a cui ha lasciato la miseria di 7 games, se si fa una somma. Dal 2000 a oggi, un’accoppiata ...