(Di lunedì 1 aprile 2024) L'attore, vero e proprio mattatore del cinema americano, si èto per unnel possibiledi GTA: "Perché non l'fatto? Quel videogioco è già a metà strada".

Jack Black descrive il suo personaggio in Borderlands , il robot Claptrap , come una versione per adulti di R2-D2 - e svela quali altri videogiochi vorrebbe vedere al cinema. Doppiaggio e videogiochi ... (movieplayer)

Jack Black si candida a un ruolo per un film di GTA: “Perché non ci hanno ancora pensato” - L'attore, vero e proprio mattatore del cinema americano, si è candidato per un ruolo nel possibile film di GTA: "Perché non l'hanno ancora fatto ...fanpage

La dieta di Jack Osbourne - Jack Osbourne personaggio tv britannico, è conosciuto per il reality The Osbournes, andato in onda su MTV dal 2002 al 2005, e perché è figlio del cantautore Ozzy frontman dei Black Sabbath e della ...tuobenessere

Jack Black rivela i videogiochi che vorrebbe trasformassero in film - Dopo Super Mario Bros - Il Film, Borderlands e Minecfraft, Jack Black ha già in mente quali videogiochi potrebbero ispirare un valido adattamento cinematografico.comingsoon