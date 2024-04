Israele | stop a tv che danneggiano Stato

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 1 aprile 2024) 19.43 Il parlamento israeliano ha approvato la legge che consente di chiudere una emittente straniera se può danneggiare la sicurezza dello. La decisione sulla chiusura di una rete (nel mirino la Tv del Qatar Al Jazeera) dovrà essere firmata dal ministro delle Comunicazioni Karhi: "Non ci sarà libertà di parola per il portavoce di Hamas in. Al Jazeera chiuderà nei prossimi giorni".E' "profondamente preoccupante" cheintenda chiudere Al Jazeera:è il commento della portavoce della Casa Bianca,Karine Jean Pierre