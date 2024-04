Israele | Netanyahu operato con successo

(Di lunedì 1 aprile 2024) 8.32 Il premier israelianoè stato"con" all'ernia. Lo comunica il suo ufficio,precisando che "è in forma e comincia a riprendersi". Nelle stesse ore migliaia di israeliani manifestavano a Gerusalemme per chiedere le dimissioni del premier e il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas nella striscia di Gaza. Ieri Hamas ha detto di ritenere ancora"troppo distante" la posizione diper "fare progressi" nei negoziati.accusa invece Hamas ad aver irrigidito le sue posizioni sui termini di una tregua

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato al giorno numero 178 di conflitto 178mo giorno ... (notizie)

Israele – Hamas, stallo dei negoziati. Migliaia in piazza a Gerusalemme contro Netanyahu: “Elezioni subito - La risoluzione Onu, lo scontro con gli Usa, l'allargamento del conflitto a Nord e all'orizzonte l'invasione di Rafah. Israele, isolato dalla comunità internazionale e spaccato al suo interno Decine di ...unita

Israele, in 100mila in piazza per chiedere nuove elezioni. L’esercito si ritira da al-Shifa: «Decine di cadaveri nell’ospedale» - Migliaia di israeliani che chiedono maggiori sforzi per liberare gli ostaggi tenuti a Gaza e anche l'uscita di scena del primo ministro Benyamin Netanyahu hanno marciato ... 7 ottobre scorso nella ...unionesarda

L’esercito di Israele ritira i carri armati dall’ospedale al-Shifa. Hamas: “Scoperti molti cadaveri” - Oggi vertice virtuale tra Usa e Israele per discutere dell’invasione a Rafah. Netanyahu operato con successo all’ernia ...quotidiano