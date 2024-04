Israele | via libera alla stretta sulle tv straniere | «Ora Al Jazeera dovrà chiudere» La «preoccupazione» degli Usa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 1 aprile 2024) Il Parlamento israeliano ha approvato la legge che consente diun’emittente straniera che opera in«se danneggia la sicurezza dello Stato». Lo riporta il Times of Israel, che precisa come la norma varata dKnesset autorizzerà il ministro delle Comunicazioni a «ordinare ai fruitori di contenuti di cessare la trasmissione dei canali tv, la chiusura delle redazioni israeliane, la confisca delle apparecchiature e che il sito web sia messo offline, se il server è fisicamente situato in, o bloccare in altro modo l’accesso al sito» collegatotestata. Nel mirino del governo Netanyahu – scrivono i media locali – c’è soprattutto il network televisivo basato in Qatar Al. Salutando il varo della legge, il ministro delle Comunicazioni, Shlomo Karhi ha ...