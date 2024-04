Israele rade al suolo un palazzo dell' ambasciata iraniana a Damasco | chi hanno ucciso

(Di lunedì 1 aprile 2024)attacca ealun, capitalea Siria. Si trattava di un edificio "appartenente all'a Repubblica Islamica'Iran e aveva una bandiera". Nel raid, secondo quanto riferito da fonti iraniane all'emittente panaraba di proprietà saudita Al Arabiya, sarebbe statoun alto comandante dei Guardiania Rivoluzione iraniani, Mohammad Reza Zahedi, esponente di spiccoe Forze Quds in Siria e Libano. Secondo Al Jazeera, che cita media siriani, l'edificio bombardato è la residenza'ambasciatore iraniano, Hossein Akbari, che si trova vicino all''Iran. In ogni ...

Le demolizioni controllate da parte di Israele stanno radendo al suolo interi quartieri di gaza, cambiandone il volto per sempre. A parlarne è il New York Times, citando 33 esplosioni che hanno ... (open.online)

Per fermare le atrocità - Frasi di incitamento a radere al suolo Gaza sono apparse con insistenza sui ... non si ferma l’invio di armi ad Israele e le vittime non cessano di aumentare (ad oggi oltre 32.000 oltre alle migliaia, ...comune-info

Colpito veicolo Onu nel sud del Libano, 4 feriti: “Inaccettabile”. Israele: “Non siamo stati noi” - Un veicolo che trasportava osservatori delle Nazioni Unite di Unifil è stato colpito oggi fuori dalla città di Rmeich, nel sud del Libano. Israele ha negato di essere responsabile dell’attacco “contra ...informazione

“25 F-35 e migliaia di bombe a Israele”: c’è il via libera di Biden - Gli Stati Uniti consegneranno a Israele nuove bombe e aerei da guerra per un valore ... Le bombe da 2mila libbre, capaci di radere al suolo isolati di città e di lasciare crateri di oltre 12 metri, ...ilgiornale