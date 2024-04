Israele | protesta da centomila persone contro Netanyahu a Gerusalemme | è la più grande dal 7 ottobre

(Di lunedì 1 aprile 2024) Decine di migliaia diin tutto, soprattutto ae a Tel Aviv, sono scese in piazza per chiedere le dimissioni di Benjamine elezioni anticipate. Oggi si terrà un invirtuale tra Stati Uniti e governo israeliano per discutere l'attacco a Rafah.

Ci sono stati momenti di tensione tra studenti e forze di polizia all’università La Sapienza di Roma , dove, da ieri sera, il Rettorato è Occupato per chiedere, come già è avvenuto a Torino, la ... (open.online)

protesta degli studenti universitari questa mattina all’interno del rettorato dell’ateneo di Genova . Collettivi come Cambiare Rotta e altri gruppi autonomi hanno manifestato in occasione del senato ... (ilfattoquotidiano)

protesta di 100mila persone in Israele davanti alla Knesset: chieste le dimissioni di Benjamin Netanyahu - In Israele migliaia di persone sono scese in piazza davanti alla Knesset (il parlamento) per chiedere le dimissioni di Benjamin Netanyahu ...notizie.virgilio

Israele – Hamas, stallo dei negoziati. Migliaia in piazza a Gerusalemme contro Netanyahu: “Elezioni subito - La risoluzione Onu, lo scontro con gli Usa, l'allargamento del conflitto a Nord e all'orizzonte l'invasione di Rafah. Israele, isolato dalla comunità internazionale e spaccato al suo interno Decine di ...unita

Israele, in 100mila in piazza per chiedere nuove elezioni. L’esercito si ritira da al-Shifa: «Decine di cadaveri nell’ospedale» - I manifestanti hanno affermato che la protesta a Gerusalemme ... sono 600 al 7 ottobre scorso nella Striscia, in Israele e nei Territori palestinesi. Oggi è in programma il vertice virtuale ...unionesarda