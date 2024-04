Israele | Netanyahu operato di ernia | l’intervento è riuscito

(Di lunedì 1 aprile 2024)chirurgico del primo ministro israeliano Benjamin. Lui è in buona forma e sta iniziando a riprendersi secondo il suo ufficio, che lo ha annunciato al termine dell’operazione. Intanto migliaia di israeliani manifestavano a Gerusalemme per chiedere le dimissioni del premier e il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza. La polizia ha utilizzato idranti per liberare una strada bloccata dai manifestanti infuriati che sventolavano centinaia di bandiere israeliane e accendevano fuochi. E oggi si svolgerà un vertice virtuale tra Usa ein cui si esamineranno le proposte alternative dell’amministrazione Biden all’invasione militare di Rafah. Leggi anche:deve operarsi di: il vicepremier Levin questa sera ...

