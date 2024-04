Israele | Netanyahu è stato operato ' con successo' all' ernia

(Di lunedì 1 aprile 2024) Benjamin"con" all', comunica l'ufficio del primo ministro israeliano.è "in forma e comincia a riprendersi", èprecisato al termine dell'intervento eseguito ieri sera in anestesia totale. Nelle stesse ore migliaia di israeliani manifestavano a Gerusalemme per chiedere le dimissioni del premier e il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza. Ieri il movimento islamista palestinese ha detto di ritenere ancora "troppo distante" la posizione diper "fare progressi" nei negoziati.ha affermato da parte sua che è Hamas ad aver irrigidito le sue posizioni sui termini di una tregua.

Riprenderanno oggi al Cairo i negoziati indiretti tra Hamas e Israele per una tregua nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi, secondo i media egiziani. Quelli palestinesi danno notizia di ... (ilsole24ore)

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di domenica 31 marzo, in diretta. Media: «15 morti in due raid aerei nella notte». Guterres condanna esplosione in Libano e ferimento di 4 osservatori Onu (corriere)

In Israele finisce l'esenzione dalla leva per gli ebrei ultraortodossi - Dopo anni di rinvii, entra in vigore la pronuncia della Corte Suprema che cancella la deroga voluta da Ben Gurion nel 1948. Coinvolti 66 mila uomini tra i 18 e i 26 anni ...agi

Bernini: “Le università non entrano in guerra, non si schierano nè da una parte nè dall’altra” - "La situazione", ha osservato, "è delicata perchè una minoranza, molto rumorosa, vuole confondere le critiche, anche legittime alle politiche di Netanyahu, con Israele e il popolo israeliano. Sono due ...repubblica