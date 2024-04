Israele | il ritiro dall' ospedale al-Shifa di Gaza distrutto L' esercito ha lasciato una scia di distruzione e morte

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 1 aprile 2024) Da ieri pesanti proteste antigovernative infuriano in tutta. Decine di migliaia di persone si sono radunate davanti al palazzo del parlamento israeliano a Gerusalemme chiedendo a gran voce le dimissioni di Benjamin Netanyahu e un accordo immediato per il rilascio degli ostaggi. È la più grande protesta antigovernativa da quandoha lanciato il suo assalto a. Uno dei manifestanti, Einav Moses, il cui suocero, Gadi Moses, è fra i prigionieri, all'agenzia di stampa Associated Press ha detto che "è come se non volesse davvero riportarli indietro”. La folla ha circondato per interi isolati la Knesset e gli organizzatori giurano di continuare a oltranza fino all’ottenimento delle richieste. Nel mentre, dopo un raid di due settimane, l’israeliano si è ritirato ...