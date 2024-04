Israele | il direttore della Normale di Pisa | “Nessun boicottaggio | restiamo aperti a collaborare con gli atenei di tutto il mondo”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 aprile 2024), 1 aprile 2024 – "Non vogliamo boicottareo e non interrompiamo alcuna collaborazione. Vogliamo solo promuovere una riflessione sul rischio del ‘dual use’, civile ma potenzialmente anche militare, di alcune ricerche scientifiche e tecnologiche”. Così Luigi Ambrosio,Scuoladi, interviene in seguito alle polemiche sullo stop alla collaborazione con. Ilprecisa invece: “La mozione approvata a maggioranza dal Senato AccademicoScuola il 26 marzo e resa pubblica sul web dice tutt'altro: non interrompiamoa collaborazione (al momento, peraltro, non ne abbiamo di strutturate: ne avevamo per esempio un anno fa), non boicottiamo, e non chiediamo a ...