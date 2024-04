Israele attacca Damasco | l’edificio dell’ambasciata raso al suolo | le immagini dopo il raid

(Di lunedì 1 aprile 2024) Il ministro della Difesa siriano denuncia “molti molti e feriti” nell’attacco anegli edificiiraniana mentre il ministero degli Esteri del Paese ha condannato l’attacco attribuito a. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Osdh), Ong con sede nel Regno Unito, i morti sarebbero almeno otto. Nel video, ledelpraticamente alil. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

"Vedo molta confusione anche in casa nostra, c'è chi usa le scelte del governo israeliano per attaccare Israele e gli ebrei. Mi preoccupa l' Antisemitismo strisciante". Lo dice Antonio Tajani , ... (firenzepost)

Teheran, 'la risposta al raid su Damasco sarà dura' - L'ambasciatore iraniano a Damasco, Hossein Akbari, ha affermato che "la risposta di Teheran sarà dura" all'attacco a Damasco attribuito a Israele dove sono rimaste uccise otto persone fra cui Mohammad ...ansa

'Raid israeliano su Damasco, ucciso un alto comandante Pasdaran'. L'Iran annuncia una "risposta dura" - L'attacco ha "preso di mira un edificio nella zona di Mezzeh". Nelle vicinanze si trova l'ambasciata dell'Iran". "Al-Mayadeen", la rete libanese affiliata a Hezbollah, ha riferito su X di "esplosioni ...ansa

Israele–Hamas, raid di Tel Aviv in Siria: colpita ambiasciata Iran a Damasco: molti morti - Khalil - secondo la stessa fonte - è stato ucciso dalla reazione degli agenti di sicurezza subito dopo l'attacco. Quello di ieri sera è stato il secondo attentato in un giorno avvenuto in Israele: il ...tg24.sky